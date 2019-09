Več kot 60 držav z namero ogljične nevtralnosti do leta 2050

New York, 23. septembra - Šestinšestdeset držav je izrazilo namero doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050, so ob začetku svetovnega podnebnega vrha sporočili iz ZN. Gre za skupno 10 regij, 102 mesti, 93 podjetij in 12 vlagateljev. "Podnebna kriza je tekma, ki jo izgubljamo, a jo lahko še vedno zmagamo," je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.