Ptujski mestni svet podprl možnost umestitve sežigalnice

Ptuj, 23. septembra - Ptujski mestni svetniki so na današnji seji podprli začetek razprave o umestitvi objekta za termično obdelavo odpadkov. S tem so se odzvali na pobudo ministrstva za okolje in prostor slovenskim občinam, v katerih želi država poiskati primerno lokacijo za postavitev sežigalnice. Na Ptuju je predvideno območje ob centralni čistilni napravi.