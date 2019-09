Rusija - Slovenija 1:3 (-23, -21, 21, -21)

Ljubljana, 23. septembra - Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po fantastični predstavi in zmagi proti Rusiji uvrstila v polfinale domačega evropskega prvenstva. Izbranci Alberta Giulianija so pred čudovitim občinstvom proti favoritom prvenstva dobili prva dva niza, nato tretjega izgubili, v četrtem pa bili spet boljši in se veselili zmage 3:1 (23, 21, -21, 21).