Tekmo Bravo - Mura si bodo ogledali učenci osnovnih šol Dravlje in Moravče

Ljubljana, 23. septembra - V 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije bo novi slovenski prvoligaš iz Ljubljane, NK Bravo, v Šiški igral proti Muri. Tekma bo prelomna za projekt Navijajmo in športno vzpodbujajmo. Ogledalo si jo bo 45 učencev, 20 iz osnovne šole Dravlje in 25 iz osnovne šole Moravče. Projekt so predstavili na današnji novinarski konferenci.