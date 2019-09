S hackahtonom do idej za digitalne rešitve s področja varnosti

Ljubljana, 23. septembra - V Ljubljani bo v začetku oktobra potekal t. i. hackahton. Cilj projekta, katerega pobudniki so Mestna občina Ljubljana (Mol), policija in ministrstvo za javno upravo, je pridobivanje funkcionalnih idej in digitalnih rešitev s področja varnosti in mobilnosti v najširšem pomeni besede, so sporočili organizatorji. Prijave zbirajo še do 4. oktobra.