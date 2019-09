Ljubljanski svetniki polletnemu izvrševanju proračuna pokazali zeleno luč

Ljubljana, 23. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji potrdili poročilo o izvrševanju letošnjega proračuna v prvi polovici leta, ki kaže, da je občina v tem obdobju zabeležila 1,2 milijona evrov primanjkljaja. Nekateri opozicijski svetniki so opozorili na "nerealno načrtovane prihodke" in izpostavili nizko realizacijo na nekaterih postavkah.