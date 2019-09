Evropska avtomobilska industrija z novimi svarili pred trdim brexitom

Bruselj, 23. septembra - Vodilni v 23 evropskih avtomobilskih združenjih so v skupni izjavi pozvali k preprečitvi brexita brez dogovora, ki bi imel po njihovih besedah uničujoč učinek na proizvodnjo avtomobilov v Evropi. Opozorili so, da so lahko posledice usodne za obe strani, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.