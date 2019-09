Pravosodje v BiH pravnomočno odklonilo možnost izročitve Mamića na Hrvaško

Sarajevo/Zagreb, 23. septembra - Pritožni svet sodišča Bosne in Hercegovine je pravnomočno odločil, da svetovalca zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, 60-letnega Zdravka Mamića, ne bodo izročili Hrvaški. Izpostavili so, da zakonodaja v BiH kot kaznivo dejanje ne pozna določila za zločinsko združevanje in gospodarski kriminal, kot jih je v obtožnici proti Mamiću zastavila Hrvaška.