Regulirani pogonski gorivi sta se precej podražili

Ljubljana, 24. septembra - Zadnji pretresi na naftnem trgu se od polnoči poznajo tudi na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč podražil za tri cente in bo v prihodnjih 14 dneh stal 1,298 evra, liter dizla pa je dražji za 2,8 centa in je po novem pri 1,276 evra.