Ljubljanska borza: Delnice Intereurope krepko navzdol

Ljubljana, 23. septembra - Na Ljubljanski borzi so posredniki sklenili za 1,18 milijona evrov poslov, večino z delnicami Krke. Te so pridobile skoraj odstotek. V ospredju so bile še delnice Cinkarne, ki so izgubile pol odstotka. Po objavi prevzemne cene so precej izgubile delnice Intereurope, zato je borza z njimi zaustavila trgovanje. Indeks je dan končal na izhodišču.