Leto dni po smrtonosnem potresu v Indoneziji več tisoč ljudi še vedno brez doma

Džakarta, 23. septembra - Skoraj eno leto po potresu in cunamiju, ki sta opustošila indonezijsko mesto Palu in terjala več kot 4300 smrtnih žrtev, v začasnih namestitvah še vedno živi skoraj 60.000 ljudi, so danes sporočili iz Mednarodne zveze združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC).