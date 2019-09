Rdeče-beli okrepili napad

Kidričevo, 23. septembra - Iz tabora slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija so sporočili, da so se okrepili z 19-letnim ofenzivnim vezistom Leonom Habibom Ernstom, ki se je šolal tudi pri mladih ekipah Bayerna Münchna, Dinama in Hajduka iz Splita. Ernst, ki ima hrvaško in nemško državljanstvo, je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za eno leto.