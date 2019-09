Nezakonito prevažal pet tujcev

Murska Sobota, 23. septembra - Ljutomerski policisti so v petek, malo po 18. uri, na območju Veščice pri Ljutomeru ustavili vozilo slovenskih registrskih oznak. Pri kontroli so ugotovili, da 38-letni voznik, sicer Gruzijec, v vozilu nezakonito prevaža po dva Sirca in Iračana ter Somalijko. Voznik je po odredbi preiskovalnega sodnika končal v priporu.