Zaposleni v Adrii Airways izpostavljajo težko delo v negotovih razmerah

Ljubljana, 23. septembra - Svet delavcev in zaposleni v Adria Airways so se na javnost obrnili z odprtim pismom, v katerem opozarjajo, da Adria Airways niso le direktorji, lastniki in investitorji, temveč tudi 558 zaposlenih. "Delovati v trenutni situaciji in javnosti, za katero se zdi, da komaj čaka, da del nas umre, je težko," so navedli.