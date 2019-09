Evropska poslanca Brglez in Zver bi lahko sodelovala vsaj pri šahu

Ljubljana, 23. septembra - Državni zbor je gostil alternativno šahovsko simultanko, v kateri sta velemojstra Darja Kapš in Jure Škoberne zabeležila 14 zmag in tri remije, ki sta ju iztržila tudi poslanca Samo Bevk in Tadeja Šuštar. Predsednik ŠZS Milan Brglez je ob tem dejal, da bosta z Milanom Zverom kot poslanca v Evropskem parlamentu lahko sodelovala najmanj v šahu.