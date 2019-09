V Zagrebu odprli razstavo o nesmrtnosti punka

Zagreb, 24. septembra - V Zagrebški galeriji Greta so v ponedeljek odprli razstavo Punk's Not Dead, na kateri je predstavljenih 12 portretov osebnosti, ki so s svojim uporništvom, stališči in ustvarjalnostjo zaznamovali punk gibanje. Med portreti svetovno znanih osebnosti iz punk in postpunk scene je tudi portret pokojnega pevca puljske skupine KUD Idijoti, Branka Črnca.