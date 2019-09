Adria Airways v iskanju rešitve nadaljuje pogovore z morebitnim strateškim partnerjem

Ljubljana, 23. septembra - Adria Airways, ki je pred dnevi ostala brez dela flote, se znova sooča z odpovedmi in zamudami letov, vendar v družbi pravijo, da danes kljub temu zaenkrat ne prihaja do večjih zamud. Pogovori s strateškim partnerjem se odvijajo zelo intenzivno, prav tako si vodstvo družbe močno prizadeva stabilizirati poslovanje, so pojasnili za STA.