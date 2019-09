Kratkemu filmu Nežka Gaje Möderndorfer prva mednarodna nagrada

Atene, 23. septembra - Kratki igrani film Nežka scenaristke in režiserke Gaje Möderndorfer je na mednarodnem festivalu kratkih filmov Drama v Grčiji prejel svojo prvo mednarodno nagrado, in sicer za najboljši južnoevropski film, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Festival je potekal od 15. do 21. septembra.