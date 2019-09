Teheran, 23. septembra - Iran je danes sporočil, da lahko tanker, ki pluje pod britansko zastavo in ki so ga v Perzijskem zalivu zasegli pred več kot dvema mesecema, svobodno izpluje. Zaseg tankerja Stena Impero v Hormuški ožini je julija zaostril napetosti med Teheranom in Londonom.