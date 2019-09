Ljubljanska borza: Krka v ospredju

Ljubljana, 23. septembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji v uvodu v nov trgovalni teden največ zanimanja pokazali za delnice Krke. Te rastejo in so dopoldne pridobile približno odstotek vrednosti. Med bolj prometnimi sta še delnici Luke, ki prav tako raste, in Petrola, ki izgublja. Osrednji indeks se vrti okoli izhodišča.