Oddelek za otorinolaringologijo UKC Maribor postal klinika

Maribor, 23. septembra - Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo UKC Maribor je prejel naziv klinika, kar je najvišji strokovni naziv za bolnišnične oddelke. Po besedah strokovnega direktorja kliničnega centra Matjaža Vogrina gre za izreden uspeh, za katerim stoji vrsto let dela in ki potrjuje izjemno visoko usposobljenost oddelka.