Vse več podjetnikov plačuje prispevke z enim e-računom

Ljubljana, 23. septembra - Za poenostavljen način plačevanja prispevkov za socialno varnost prek e-računa se je od maja, ko je Finančna uprava RS (Furs) dala na voljo to možnost, odločilo blizu 1500 zavezancev. Septembra so na ta način plačali za skupaj pol milijona evrov prispevkov, so sporočili iz Fursa, kjer za ostale sistem poenostavitve še pripravljajo.