Vaterpolisti Triglava se vračajo v regionalno tekmovanje

Kranj, 23. septembra - Vaterpolisti kranjskega Triglava se vračajo v regionalno vaterpolsko ligo. V krstni predstavi so konec tedna gostovali pri Pošku v Splitu in doživeli visok poraz. Gostitelji so zmagali s 15:7 (5:1, 4:1, 4:1, 2:4). Za Triglav so zadeli Benjamin Popovič trikrat, Matic Rahne, Dejan Gostič, Andraž Pušavec in Aljaž Troppan pa po enkrat.