Marles hiše lani povečale prihodke po zaslugi domače prodaje

Limbuš, 23. septembra - Limbuško podjetje Marles hiše, ki se ukvarja s proizvodnjo in gradnjo montažnih objektov z leseno konstrukcijo, s katerimi je ob slovenskem prisotno tudi na trgih Nemčije, Avstrije, Švice in Italije, je lani ustvarilo daleč najvišje prihodke v zadnjem desetletju. S 24,2 milijona evrov so bili lanski čisti prihodki 18 odstotkov višji kot leto prej.