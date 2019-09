V Mariboru predstavitev ustvarjalnosti mladih

Maribor, 23. septembra - Na Grajskem trgu v Mariboru se danes začenja 4. festival ustvarjalnosti, veščin in inovativnosti mladih Računajte na nas!, ki ga prireja društvo IndiJanez. Na festivalu, ki bo trajal do petka, se bodo predstavili mladi posamezniki in skupine, ki se udejstvujejo na najrazličnejših področjih.