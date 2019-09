Ljubljana, 23. septembra - Novinarska konferenca NK Bravo, na kateri bosta glavni trener Dejan Grabić in igralec Luka Žinko spregovorila o nedeljskem derbiju z Olimpijo ter prihodnji tekmi, Matjaž Jakopič pa o novem projektu Navijajmo in športno vzpodbujajmo, bo danes ob 13. uri v klubskih prostorih na Milčinskega 9 v Ljubljani, so sporočili iz NK Bravo.