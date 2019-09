Italija v Sredozemlju rešenim migrantom znova dovolila prihod v državo

Rim, 23. septembra - Italija je po navedbah človekoljubne organizacije SOS Mediterranee dovolila 182 rešenim migrantom, ki so bili na krovu ladje Ocean Viking, da vstopijo v državo. Kot so še dodali, so italijanske oblasti preživele z ladje napotile proti pristanišču Messina na Siciliji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.