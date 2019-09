Laverjev pokal prihodnje leto v Bostonu

Ženeva, 23. septembra - Četrta izvedba Laverjevega pokala, teniškega dvoboja ekip Evrope in preostanka sveta bo od 25. do 27. septembra 2020 v Bostonu, so sporočili organizatorji tretje izvedbe ekshibicijskega spektakla. Konec tedna v Ženevi je ekipa Evrope še tretjič zaporedoma osvojila pokal, potem ko je Nemec Alexander Zverev dobil odločilni dvoboj.