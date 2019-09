Pri SŽ Olimpiji iščejo rešitve, a ne bodo hiteli

Ljubljana, 22. septembra - Po petkovem pretresu v taboru ljubljanske SŽ Olimpije in sporočilu, da Jure Vnuk ni več trener državnih prvakov in zmagovalcev alpske lige, so v hokejskem klubu napovedali, da se bodo reševanja težav lotili temeljito. Zelo v kratkem tako še ni mogoče pričakovati, da bodo imenovali novega trenerja, rešitve pa že iščejo.