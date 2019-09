Slovenija danes z Rusijo za polfinale

Ljubljana, 23. septembra - Na moškem evropskem odbojkarskem prvenstvu bodo danes odigrali prva četrtfinalna obračuna. V Apeldoornu se bosta merili Poljska in Nemčija, v Ljubljani pa se bosta še drugič v nekaj dneh srečali Slovenija in branilec naslova, Rusija. V prvi tekmi so bili Rusi prepričljivo boljši, toda v slovenskem taboru upajo, da bo tokrat drugače.