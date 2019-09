Minister Pikalo na srečanju komisije za trajnostni razvoj v New Yorku

New York, 22. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se je danes in v soboto v New Yorku na povabilo generalne direktorice Unesca Audrey Azoulay udeležil zasedanja jesenskega letnega srečanja komisije za trajnostni razvoj v okviru Mednarodne zveze za telekomunikacije in Unesco.