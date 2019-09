Bled najuspešnejši na DP, Hrvat prvak v enojcu

Bled, 22. septembra - Bled je konec tedna gostil DP v veslanju. Najuspešnejši klub na tekmovanju, kjer je nastopilo 169 veslačev iz vseh slovenskih klubov, je bil domači VK Bled z 11 naslovi državnega prvaka in 28 medaljami, drugi je bil Argo Izola s petimi naslovi in skupno devetimi medaljami, tretje pa Dravske elektrarne Maribor s štirimi naslovi in 14 medaljami.