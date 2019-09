V Združenih arabskih emiratih napovedali gradnjo prve sinagoge

Abu Dabi, 22. septembra - Združeni arabski emirati (ZAE) bodo prihodnje leto začeli z gradnjo večverskega kompleksa "Abrahamska družinska hiša" v Abu Dabiju, kjer bodo zgrajene cerkev, sinagoga in mošeja. Kompleks naj bi bil dokončan do leta 2022, to pa bo prva sinagoga v državi, poročajo lokalni mediji.