Vreme: Ponoči se bo dež okrepil, na vzhodu bo še suho

Ljubljana, 22. septembra - Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. V ponedeljek zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile na vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.