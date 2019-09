Japonke najboljše s petimi žogami, Rusinje v mešani sestavi

Baku, 22. septembra - Japonska reprezentanca v skupinskih sestavah je kot prva in edina odščipnila Rusinjam eno zmago na 37. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Bakuju. Japonke so danes v finalu s petimi žogami navdušile tudi občinstvo in zanesljivo slavile. Rusinje, ki so skupno osvojile osem od devetih možnih zmag, so bile najboljše v mešani sestavi.