Policija v Hongkongu zaradi napovedanih protestov okrepila varnost v mestu

Hongkong, 22. septembra - Po sobotnih nasilnih protestih in spopadih med policijo in protestniki v več delih Hongkonga je policija v pripravah na nove napovedane proteste danes okrepila svojo prisotnost v tem posebnem upravnem območju Kitajske. Policisti so tudi pričeli s pregledi potnikov na avtobusih, namenjenih na letališče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.