Ljubljana, 22. septembra - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnji tekmi 9. kroga. Koprčani so doma le remizirali z Dravo s Ptuja z 1:1, izenačujoči zadetek je v 89. minuti dosegel Goran Galešić, in ostajajo na drugem mestu. Brda pa so doma s 3:2 premagala Jadran iz Dekanov.