Vreme: Dopoldne še precej jasno, čez dan se bo postopno pooblačilo

Ljubljana, 22. septembra - Danes dopoldne bo še precej jasno, le na Primorskem bo že nekaj oblačnosti. Čez dan se bo v zahodnih in osrednjih krajih postopno pooblačilo, ponekod na Primorskem bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.