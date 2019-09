Splošna razprava svetovnih voditeljev na GS ZN letos v znamenju podnebnih sprememb in razvoja (ozadje)

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 22. septembra - V New Yorku se v torek začenja splošna razprava svetovnih voditeljev v okviru 74. zasedanja 193-članske Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec. V ospredju pozornosti bodo podnebne spremembe in razvojna vprašanja, predvidenih pa je pet vrhunskih srečanj in 400 stranskih dogodkov.