Slovenski odbojkarji v četrtfinalu EP

* Dvorana Stožice, gledalcev 8336, sodnika: Petrović (Srbija), Gocalves (Portugalska).

* Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 8, Kozamernik 11, Šket, Gasparini 5, Vinčić 5, Štalekar, Ž. Šter, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 11, Čebulj 17.

* Bolgarija: Dimitrov, Atanasov 12, Gocev 4, Skrimov 1, Seganov, Josifov 6, Salparov, Todorov 2, Kadankov, Penčev 7, Sokolov 12, Grozdanov 1, Karakašev, Petrov.

Slovenski odbojkarji so tekmo začeli zbrano, kot so obljubljali. Napak ni bilo, vse je delovalo, kot na obračunu dveh izenačenih tekmecev mora. Posledica tega je bila, da so po enakovrednem začetku prvi prišli do nekoliko bolj občutnega vodstva 17:14. Vodili so tudi z 20:16, 22:18, nato pa se je zgodilo tisto, kar se jim ne bi smelo. Zatresle so se jim roke, zapravili so tri zaključne žoge. Alen Pajenk jim je priboril še četrto, tudi te niso izkoristili, kar je kaznoval Todor Skrimov, ki je dosegel as, zatem pa so domači še storili napako v bloku in niz je pripadel tekmecev.

Ko so Bolgari na začetku drugega niza povedli s 5:1, so se navijači ustrašili, da je domačo ekipo nesrečno izgubljeni niz tako psihično načel, da ne bodo več konkurenčni. Toda to se ni zgodilo, po odmoru, ki ga je zahteval slovenski selektor, so na igrišče prišli kot prerojeni. Že na šesti tekmi sta bili ekipi izenačeni, nekaj trenutkov pozneje so Slovenci po bloku Tineta Urnauta vodili z 10:6, zato so imeli največ zaslug servisi Klemna Čebulja, med drugim je v tej seriji točk dosegel tudi dva asa. Slovenci so se povsem razigrali, po bloku Alena Pajenka so vodili s 15:8, prednost pa tokrat vendarle ohranili do konca.

Na začetku tretjega niza so Bolgari prišli k sebi, a naleta tekmecev niso mogli zaustaviti. Do izida 10:8 so še nekako držali, a bloka Pajenka in Dejana Vinčića sta jih popolnoma demoralizirala. Razlika se je le še večala, Bolgari so bili povsem nemočni.

In njihova nemoč se je še nadaljevala. Na začetku so gostitelji z dvema zaporednima asoma Čebulja povedli s 3:0, nekaj pozneje tudi 5:1. Tonček Štern, ki je v drugem nizu zamenjal Mitjo Gasparinija, jih je povedel v vodstvo 11:6. Stožice so bile na nogah, za dodatno veselje z novim asom za 14:9 je poskrbel Čebulj. Slovenci so bili razigrani, tekmec nikakor ni našel protiorožja.

Tekmec Slovencev v ponedeljkovem četrtfinalu bo Rusija, s katero se je merila že v predtekmovalni skupini, takrat so bili Rusi premočni.