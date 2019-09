Medvedjev in Čorić v finalu St. Peterburga

Sankt Peterburg, 21. septembra - V finalu teniškega turnirja v St. Peterburgu (1,24 milijona dolarjev nagradnega sklada) bosta igrala prvi nosilec in domačin Danil Medvedjev ter Hrvat Borna Čorić. Slednji je četrti nosilec in je v polfinalu ugnal Portugalca Joaoa Souso s 3:6, 7:6 (5), 6:1, Medvedjev pa je ugnal Jegorja Gerasimova iz Belorusije s 7:5 in 7:5.