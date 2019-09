Prvi jesenski dan v znamenju oblačnega in deževnega vremena

Ljubljana, 23. septembra - Z jesenskim enakonočjem se bo danes ob 9.50 začela koledarska jesen, ki bo že prvi dan postregla z oblačnim in deževnim vremenom. Kljub temu pa bodo po napovedih Agencije RS za okolje jutranje temperature do 15 stopinj Celzija, dnevne do okoli 20 stopinj. To nas bo spremljalo še nekaj dni, konec tedna pa bo sončen in dokaj topel.