Vaja letalske nesreče v Karavankah pokazala potrebo po izboljšavah

Jesenice, 21. septembra - Na območju Karavank danes poteka mednarodna vaja zaščite in reševanja s predpostavko, da se je med Slovenijo in Avstrijo zrušilo letalo s 70 potniki in člani posadke. Vaja je pokazala potrebo po ureditvi predpisov, zlasti kar se tiče koordinacije helikopterjev. Manjkajo tudi nekateri predpisi za preiskavo nesreč in identifikacijo žrtev.