Več kot sto aretiranih na protestu rumenih jopičev v Parizu

Pariz, 21. septembra - V francoski prestolnici so se že 45. soboto zapored zbrali privrženci gibanja rumenih jopičev. Kljub razmeroma skromni udeležbi so oblasti aktivirale kar 7500 policistov, ki so že dopoldne aretirali več kot sto protestnikov. Kot so pojasnili, se namreč bojijo nasilja, ki bi ga utegnila povzročiti skrajna anarhistična skupina Črni blok.