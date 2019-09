Odpuščeni Magnini delavci napovedali tožbe

Ljubljana, 21. septembra - Pet delavcev od šestih, ki so jih pred kratkim odpustili v Magnini tovarni v Hočah, je po dopoldanskem posvetu s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) napovedalo vložitev tožb, je poročal Radio Slovenija. Odpuščeni in predstavniki sindikata so namreč prepričani, da so bile odpovedi delovnega razmerja nezakonite.