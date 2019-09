Ljubljana, 21. septembra - Dobovec in Vrhnika po dveh krogih ostajata neporažena na vrhu prvenstvene lestvice 1. slovenske futsal lige. To pot sta obe moštvi slavili v gosteh. Do prvih zmag v sezoni so prišli Litijani in Ptujčani, ki so do zmage prišli z zadetkom Tilna Gajserja.