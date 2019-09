Janežič in Čeh dobila povabilo za nastop na SP v Dohi

Monte Carlo, 21. septembra - Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič in evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh sta dobila povabilo Mednarodne atletske zveze (Iaaf) za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi. Janežič je že potrdil nastop v teku na 400 m, prav tako tudi Čeh v metu diska. Obeh tekmovalcev ni bilo na prvem seznamu, ki so ga objavili v začetku tedna.