Mednarodni odbor žrtev fašizma in nacizma s pismom Von Der Leyenovi

Ljubljana, 21. septembra - V ljubljanski mestni hiši so se danes na letnem sestanku zbrali predstavniki Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945. Med drugim so pripravili pismo predsednici evropske komisije Ursuli Von Der Leyen, v katerem so izrazili pričakovanje, da bo EU protestirala proti današnjim pojavom nacizma in fašizma.