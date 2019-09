Adria Airways tudi danes z odpovedmi in zamudami letov

Ljubljana, 21. septembra - Potniki letalskega prevoznika Adria Airways, ki je pred dnevi ostal brez dela flote, se morajo tudi danes sprijazniti z zamudami in celo odpovedmi letov. Dopoldne je Adria na poznejši čas prestavila skoraj vse napovedane lete, številne zamude je pričakovati tudi do večera, medtem ko sta popoldanska leta v Zürich in nazaj odpovedana.