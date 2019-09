Novembra bo izšel posthumni album Leonarda Cohena

New York, 21. septembra - Založba Sony je napovedala, da bo 22. novembra izšel posthumni album kanadskega glasbenika Leonarda Cohena z naslovom Thanks for the Dance. Album že napoveduje kratka, akustična skladba The Goal, ki temelji na Cohenovi poeziji z enakim naslovom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.